Liga, il Real Madrid è campione di Spagna: Ancelotti sempre più nella storia

SPAGNA

Con il 4-0 sull’Espanyol, i Blancos vincono la Liga con quattro giornate d’anticipo: è il trionfo del tecnico italiano dei record che ora punta anche alla Champions

Il Real Madrid conquista già alla 34esima giornata la Liga con un netto 4-0 sull’Espanyol, grazie alla doppietta di Rodrygo e ai gol di Asensio e del solito Benzema. È il 35° campionato per i Blancos che si preparano al ritorno con il Manchester City per volare anche in finale di Champions. Bernabeu in festa per Modric e compagni e per Ancelotti che diventa il primo allenatore della storia a trionfare nelle cinque più importanti leghe europee. Ancelotti: tutte le vittorie da allenatore con Milan, Chelsea, Bayern Monaco, PSG e Real Madrid









REAL MADRID-ESPANYOL 4-0

Serviva un punto per la matematica, il Real Madrid ne fa 3 e può festeggiare: il 4-0 all’Espanyol vale la 35ª Liga nella gloriosa storia dei Blancos. Un campionato dominato e sfilato ai cugini dell’Atletico, un titolo dal sapore speciale anche per Carlo Ancelotti che entra nella storia: è infatti il primo tecnico a vincere in ciascuna delle top 5 leghe europee. E adesso mirino puntato a mercoledì quando il Real contenderà al City di Guardiola il pass per la finale di Champions, per rendere questa stagione ancora più memorabile. Al Bernabeu ci sono tutti, anche Rafa Nadal che dà il calcio d’inizio al match. Ancelotti schiera solo 3 titolari mentre i catalani, tranquilli ma non ancora salvi, partono bene ma col passare dei minuti fanno da sparring partner. Al 12’ il primo brivido: palo di Mariano Diaz su sponda di Casemiro. Al 33’ il gol che spacca la partita. A far partire la festa ci pensano i brasiliani: dopo una splendida triangolazione tutta verdeoro tra Marcelo e Rodrygo, è quest’ultimo che con un diagonale preciso batte l’ex Diego Lopez. Il Real raddoppia dieci minuti dopo: su una palla contesa arriva per primo ancora il classe 2002 che danza sul pallone e spiazza il portiere per il 2-0 e la doppietta personale. Il secondo tempo è pura accademia: il Real si diverte, segna il terzo gol grazie a un break di Camavinga e un dolce tocco sotto di Asensio, infine il quarto con il solito Benzema, appena entrato. Al fischio finale parte la festa, il City è avvisato.

ALAVES-VILLARREAL 2-1

In attesa del ritorno della semifinale di Champions con il Liverpool, il Villarreal affonda in casa dell’Alaves e resta settimo, in zona Conference League. I padroni di casa staccano il Levante dall’ultimo posto della classifica e rilanciano le proprie speranze di salvezza. A 4 punti ora dal Cadice quart’ultimo, il Deportivo deve ringraziare Laguardia e l’ex Lazio Escalante per tre punti fondamentali. A nulla sono valsi la serpentina vincente di Chukwueze e il forcing finale degli uomini di Emery, che ha schierato una formazione imbottita di riserve in vista dell’impegno europeo.