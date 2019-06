Rami risponde a Pamela Anderson: "Accuse di violenza false, è disgustoso"

29/06/2019

"Ciao a tutti. Beh, non ho scelta, mi dispiace. Ho taciuto perché sono scioccato ed è molto difficile parlare senza che qualcuno interpreti ogni parola in maniera sbagliata, ma ho troppo dolore nel mio cuore. Lo renderò semplice e chiarissimo e, come ho detto prima, non commenterò i dettagli della nostra vita con Pamela. Voglio dirvi che queste accuse di violenza sono completamente false e non posso lasciar perdere. Sono allucinato, qui il problema è serio.



Chi mi conosce sa chi sono e quali sono i miei valori. Sa che è impossibile e non potrei fare qualcosa del genere. Se voleva farmi male, ha scelto la maniera giusta. Sa che il mio impegno per la causa della violenza contro le donne è qualcosa di davvero importante per me. Rispetto troppo le donne che ho incontrato e questa lotta! È davvero disgustoso.



Rispetto questa scelta dell'associazione, mi rattrista ma la rispetto. Aver mentito per mantenere un buon rapporto con il suo ex e i suoi figli è una cosa, ma usare bugie sulla violenza per ferirmi va troppo oltre ed è ingiusto. Ancora una volta non farò passare queste false accuse a me e alla mia famiglia senza una risposta. Tutto questo è troppo serio. Qui ho detto quello che dovevo dire e con il cuore. Lascio che i professionisti si occupino di questo ora. Per me ci sarà un posto in futuro".