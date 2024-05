Quasi risolto il rebus panchine: Kompany-Bayern, Maresca-Chelsea, Flick-Barça

GRANDI D'EUROPA

Tre big del calcio continentale sembrano avere individuato la loro nuova guida tecnica

Il rapporto tra il Chelsea e il calcio italiano è sempre stato molto stretto. Dai giocatori, Zola su tutti, agli allenatori, come dimostrano i casi di Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte e Sarri. Ora sembra essere arrivato il momento di Enzo Maresca, cresciuto alla scuola del grande Pep Guardiola e diventato poi l'artefice della promozione del Leicester in Premier League. La dirigenza dei blues si sta convincendo del fatto che il tecnico italiano sia il nome che corrisponde al profilo considerato al momento ideale: giovane e con un'idea brillante di gioco. Il Chelsea sarebbe disposto a versare i 10 milioni di clausola per liberarlo e lui sarebbe felice di trasferirsi a Londra.

Un altro italiano destinato a fare carriera è Farioli, primo connazionale a guidare l'Ajax dopo la buona esperienza al Nizza. Al Bayern Monaco hanno scelto Vincent Kompany, che ha già un accordo verbale con i bavaresi e deve solo liberarsi dalla società inglese. Il giovane allenatore belga, ex bandiera del City, ha il vantaggio di conoscere il tedesco per la sua esperienza all'Amburgo.

A Barcellona sembra tutto fatto per l'arrivo di Hansi Flick in blaugrana. Il Mundo Deportivo riporta la telefonata dell'ex tecnico del Bayern con il direttore sportivo catalano Deco, che gli ha espresso la volontà del Barça di metterlo sotto contratto per sostituire Xavi, ormai separato in casa dopo le dichiarazioni sulla situazione economica del club che hanno fatto infuriare il presidente Laporta.