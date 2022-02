Qualificazioni Mondiali 2022: Sanchez trascina il Cile in Bolivia

QUALIFICAZIONI MONDIALI

La Roja si impone 3-2 a La Paz e aggancia il quinto posto dell'Uruguay: doppietta per l'interista, in gol anche Núñez Espinoza. Inutili le reti di Enoumba e Moreno

Il Cile torna alla vittoria nelle Qualificazioni del Sud America a Qatar 2022. La Roja, infatti, passa 3-2 in casa della Bolivia: a La Paz, il protagonista assoluto è l'interista Alexis Sanchez, che firma una doppietta (14' e 85') e insieme alla rete di Núñez Espinoza (77') vanifica i gol di Enoumba (37') e Moreno (88') per i padroni di casa. Con questo successo, la Roja sale a quota 19 e aggancia il quinto posto dell'Uruguay.

Fondamentale successo del Cile, che mantiene vivo il sogno di qualificazione ai Mondiali 2022 grazie al 3-2 in casa della Bolivia. Una vittoria che porta soprattutto la firma dell'interista Alexis Sanchez, che sblocca il match di La Paz al 14' con una punizione centrale ma potente che sorprende Lampe. Brereton fallisce l'occasione del raddoppio, poi Cortes mura Saavedra. L'1-1, però, è solo rinviato: al 37', infatti, Enoumba impatta di testa sul calcio d'angolo battuto da Arce e insacca all'angolino basso, mettendo in parità il match. Nella ripresa, Vaca, Moreno e Arce vanno vicini al gol della rimonta, eppure il 2-1 arriva al 77', ma in favore della Roja: lancio di Sanchez, sponda di prima di Isla e destro vincente di Núñez Espinoza. La sfida si chiude definitivamente all'85', quando lo stesso Sanchez completa la sua serata perfetta firmando con un preciso diagonale sul secondo palo la doppietta e il 3-1 che sembra chiudere definitivamente il match. Moreno prova a riaprirla tre minuti dopo, ma è troppo tardi: il Cile vince 3-2 e aggancia il quinto posto dell'Uruguay a 19 punti, mentre la Bolivia resta a quota 15 ed è quasi fuori dai giochi.