Qualificazioni Mondiali 2022: Cile ko nonostante Sanchez, Messi lancia l'Argentina

Qualificazioni Mondiali 2022

In Sudamerica sono scattate le qualificazioni verso il Mondiale 2022, subito emozioni e polemiche a partire dalla vittoria dell'Uruguay sul Cile: a segno l'interista Sanchez ma alla fine l'ha spuntata Maxi Gomez nel recupero. Vince anche l'Argentina, senza Dybala per una defezione dell'ultima ora, che piega l'Ecuador grazie ad un rigore di Messi mentre finisce 2-2 tra Paraguay e Perù.

Il VAR protagonista in Uruguay-Cile, a protestare è la Roja - già falcidiata da infortuni e positivi e senza cinque titolari - per il rigore contro assegnato per un tocco di mani di Vegas e uno a favore non fischiato su Coates. Gli interisti Sanchez-Vidal tra i più positivi, l'attaccante pareggia la rete di Suarez su penalty ma alla fine il Cile si arrende nel recupero a Maxi Gomez.

L'Argentina vince di rigore, che l'Ecuador giudica sin troppo generoso: è Messi a firmare il successo albiceleste nella prima partita della nazionale dopo 11 mesi. Poche occasioni per i padroni di casa, con Lautaro Martinez spento così come i compagni di reparto. Papu Gomez novanta minuti in panchina, Dybala out per un problema gastrointestinale proprio a ridosso del match.

Infine 2-2 in Paraguay-Perù con le reti di Carrillo, ribaltone firmato dalla doppietta di Romero e sigla finale ancora di Carrillo.