Psg, Verratti: distorsione alla caviglia senza altre lesioni

20/01/2019

Sollievo Psg sulle condizioni di Marco Verratti, costretto a uscire dopo 20' nella gara di Ligue 1 contro il Guingamp per un infortunio alla caviglia sinistra: arrivano infatti notizie più rassicuranti di quanto si poteva pensare in un primo momento. La risonanza magnetica cui il giocatore è stato sottoposto la notte scorsa - recita il comunicato del club francese - ha confermato una distorsione senza altre lesioni associate. "Guarisci in fretta, piccolo gufo", l'augurio del Psg.