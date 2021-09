PSG, Pochettino: "Messi? Sono qui per prendere decisioni"

PSG

Il tecnico sulla sostituzione della Pulce: "Dobbiamo prendere decisioni per il bene della squadra"

Al termine di PSG-Lione, gara decisa in pieno recupero da Mauro Icardi, Mauricio Pochettino ha spiegato il cambio di Leo Messi al 76' sul punteggio di 1-1 per far entrare Hakimi. Una sostituzione che non ha fatto piacere al fenomeno argentino, infastidito e sorpreso dalla mossa dell'allenatore. "Dobbiamo prendere decisioni per il bene della squadra. A volte le decisioni hanno conseguenze positive, a volte no. Sono qui per prendere decisioni - si è giustificato l'ex allenatore del Tottenham -. Dobbiamo prendere delle decisioni, può piacere o meno". Tensione Messi-Pochettino: Leo non stringe la mano al tecnico Getty Images

Lo stupore sul viso di Messi è stato lo stesso di milioni di appassionati e tifosi. Anche alcuni calciatori parigini seduti in panchina sono rimasti sorpresi dalla mossa del loro allenatore, che ha richiamato in panchina l'ex Barcellona in un momento cruciale del match. Ora in Francia la domanda che si un po' tutti si fanno e se questa mossa avrà degli strascichi nel rapporto tra i due. Risposta che solo il tempo potrà dare...