Psg, Pochettino: "La mia sfida è fare di questi campioni una squadra"

"Abbiamo faticato tanto per arrivare dove siamo in questo momento, sentiamo la responsabilità ma ci stiamo anche godendo questa situazione". Lo ha detto il tecnico del Psg Mauricio Pochettino in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro lo Strasburgo. "Siamo felici per l'arrivo di Leo, siamo tutti sulla stessa linea - ha aggiunto a proposito dlel'acquisto di Messi - Sappiamo cosa rappresenta un giocatore come lui, per me è bellissimo. Non sento più o meno responsabilità rispetto ad altri progetti che ho guidato in passato. La responsabilità mi porta a voler vincere sempre. Questo non sarà mai un problema per me. Abbiamo una squadra che al momento non è ancora un gruppo ma un insieme di nomi. Per noi è una sfida riuscire a far risaltare queste stelle a livello di squadra, con disciplina e organizzazione".