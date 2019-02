Psg, occhi sul nuovo Mbappè: ha 11 anni e gioca nel primo club di Pogba

13/02/2019

Ha 11 anni, si chiama Kylian Mbappè e gioca nel Roissy-en-Brie, il primo club di Paul Pogba. Se non è un predestinato poco ci manca. Non è un caso, infatti, che il Psg lo stia già seguendo con la speranza di aggiudicarsi un nuovo grande talento. Il papà del ragazzino a ‘Le Parisien’ assicura che non c’è alcun legame di parentela con la stella parigina: “Mi è stato spesso chiesto se l'ho fatto apposta per chiamare mio figlio in questa maniera - le parole del babbo Eric -. La gente dimentica velocemente che tra i due c'è una differenza di età di solo 8 anni e quindi ovviamente non era un calciatore quando mio figlio è nato”.



Il piccolo Kylian già sogna di ripercorrere la carriera del suo più famoso omonimo: “Sono un fan del Psg, mi piacerebbe avere la stessa carriera della stella parigina. Da quando lui è diventato famoso mi sono abituato ai paragoni". E chissà se un giorno vedremo giocare assieme i due Mbappè: l’11enne per caratteristiche è un centrocampista di qualità bravo negli inserimenti che sicuramente si troverebbe benissimo con il velocissimo asso del Psg.