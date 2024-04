Psg, Mbappé aveva promesso che avrebbe rinnovato

ILRETROSCENA

Secondo Footmercato, l'attaccante francese avrebbe dato la sua parola ad Nasser al-Khelaifi per ben due volte

© Getty Images Kylian Mbappé aveva promesso al Psg che avrebbe rinnovato. Lo sostiene Footmercato, svelando alcuni retroscena delle trattative tra il giocatore e il presidente del club. Secondo quanto riportato, l'attaccante francese aveva dato la sua parola per ben due volte a Nasser al-Khelaifi, confermandogli la volontà di prolungare la sua avventura a Parigi. Presa di posizione che dopo il dietrofront in direzione Real Madrid ha fatto infuriare il numero uno del Psg.

Nel dettaglio, tutto sarebbe successo in due date precise. La prima promessa di Kylian a Nasser al-Khelaifi sarebbe arrivata il giorno prima della partita contro l'FC Lorient del 12 agosto 2023. In quell'occasione il bomber avrebbe rassicurato il presidente sulle sue intenzioni di rimanere al Psg. E lo stesso avrebbe fatto poi dopo la vittoria in Supercoppa col Tolosa il 3 gennaio del 2024 confermando pubblicamente l'esistenza di un accordo col patron.

Intesa che evidentemente non è bastata per trattenere il fuoriclasse. Nel corso dei mesi, infatti, Mbappé ha poi cambiato idea, maturando la convinzione di voler trasferirsi al Real Madrid e dovendo confrontarsi nuovamente con Nasser al-Khelaifi per comunicare ufficialmente le sue intenzioni di non prolungare. Un faccia a faccia molto teso, stando a Footmercato, nel corso del quale l'attaccante avrebbe anche chiesto al presidente di non effettuare rilanci per provare a farlo tornare sui suoi passi.