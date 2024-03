Laporta: "Se invidio il Real per Mbappé? No, rovinerà sicuramente lo spogliatoio"

LE DICHIARAZIONI

Il presidente del Barcellona, interpellato sull'affare dell'anno, smorza gli entusiasmi dei rivali di sempre

L'invidia, si sa, è uno dei peccati capitali e può diventare un'ossessione se uno dei tuoi peggiori nemici si appresta a fare il colpo dell'anno. Chissà se il presidente del Barcellona Laporta è davvero sincero quando gli chiedono se possa provare un po' di livore nei confronti del collega del Real Florentino Perez, che si accinge a portare a Madrid Kylian Mbappé: "Invidioso? Per niente, per niente. Inoltre, non so se lo faranno o no. Vedremo".

Nell'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, Laporta rincara la dose: "Non so nulla della trattativa, ho intuito, hanno un problema in attacco... Bisogna vendere un giocatore se arriva Mbappé, giusto? Perché non giocheranno entrambi nello stesso posto e sono anche giocatori molto marcati. E parlando dei numeri che ci saranno, questo snatura sicuramente lo spogliatoio. Non è un regalo". Insomma è un'operazione che lui non farebbe, anche se potesse trattare le questioni di mercato senza vincoli, come Florentino. Non sarà invidia, ma un po' di risentimento è anche comprensibile.