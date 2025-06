Morata e la depressione: "Avevo paura di tutto. Ho pensato di fingere un infortunio per non andare all'Europeo"

Alvaro Morata si mette a nudo nel documentario a lui dedicato "Morata: No sabies quié soy". Il tema è la depressione, un disturbo che colpisce milioni di persone e che è entrato nella vita dell'attaccante del Galatasaray nel 2024 dopo aver sbagliato un gol in occasione del quarto di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund. "Inizi a sentire tante cose nel tuo corpo e non sai perché o come. Ti fanno male le gambe, il petto si chiude e non riesci a respirare. Avevo paura di addormentarmi e non svegliarmi più, avevo paura di tutto - ha confessato - Il gol falllito? Non sono riuscito a seguire la palla. Non stavamo perdendo la partita, ma nella tua testa avevi sprecato l'opportunità di raggiungere la finale di Champions League con l'Atletico. Quando la partita è finita, sono rimasto a lungo da solo nello spogliatoio. Volevo solo piangere. Ho avuto molti pensieri orribili e autodistruttivi e mi è passato per la testa di fingere un infortunio, per non dover andare agli Europei".