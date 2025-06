Cristiano Ronaldo svela il suo futuro: "Non cambia nulla, resto all'Al-Nassr"

Al termine della finale di Nations League a Monaco di Baviera, in cui ha segnato la rete numero 939 della sua gloriosa carriera, in zona mista ha tolto ogni dubbio sul suo futuro: "Praticamente non cambia nulla". E alla domanda se resterà all'Al-Nassr ha risposto: "Sì". Per ora non è all'ordine del giorno l'ipotesi infortunio, solo in un caso l'asso lusitano ci penserebbe: "Sapete già quanti anni ho, ovviamente sono più vicino alla fine che all'inizio, ma devo godermi ogni momento. Se non mi faccio male gravemente, continuo". Proprio nell'ultimo atto della Nations League è uscito per infortunio al minuto numero 88 portando a casa la coppa come avvenuto nel 2016 agli Europei in Francia. CR7 ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche: "Ho sentito l'infortunio fin dal riscaldamento, mi dava fastidio da un po'. Ma per il Portogallo, se dovessi rompermi una gamba, lo farei. È un titolo, dovevo giocare e ho dato tutto".