Lamine Yamal sicuro: "Vincerò Mondiale e Champions, il Psg ha meritato, stagione incredibile"

Lamine Yamal in una lunga intervista a Cadena Ser non ha messo il Pallone d'Oro tra le sue priorità, ma sarà una conseguenza delle sue prestazioni: "Io vado in campo, gioco e mi diverto, e se deve succedere, succederà...". Il talento diciassettenne del Barcellona è sicuro di riuscire a conquistare entrambi i trofei più ambiti dai calciatori: "Tra Mondiali e Champions non posso scegliere, perché parteciperò a entrambe, dunque le vincero' tutte e due".