Psg, Mbappé su Icardi: "La gente lo giudica senza conoscere"

"La gente lo giudica per quello che fa fuori dal campo senza cercare di conoscere veramente la persona. Per me è un ragazzo molto interessante, ma anche molto timido". Kylian Mbappé difende il compagno di squadra Mauro Icardi dalle continue critiche. L'ex capitano interista, approdato alla fine del calciomercato al Paris Saint-Germain, si sta pian piano ritagliando il proprio spazio, tanto da guadagnarsi una maglia da titolare nel match di Champions contro il Real Madrid. Icardi acclamato dai tifosi del Psg

Mbappé, alla terza stagione con il Psg, in occasione del Best Fifa Football Award 2019, ha voluto raccontare i primi passi dell'argentino nel gruppo di Thomas Tuchel: "Mauro è entrato in punta di piedi nello spogliatoio e sta dando tutto per la maglia. Sta a noi farlo ambientare al meglio, quando succederà segnerà tanti gol per noi".

Fin'ora l'ex centravanti dell'Inter ha giocato 88 minuti complessivi tra Ligue 1 e Champions League e non è ancora andato in rete, ma Icardi negli anni in nerazzurro ha dimostrato che una volta ambientatosi, ciò che gli riesce meglio è proprio fare gol.