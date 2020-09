Psg-Marsiglia, 4 giornate a Di Maria per lo sputo ad Alvaro Gonzalez

PSG-MARSIGLIA

Il comitato disciplinare della Lega Calcio francese ha deciso squalificare per 4 partite Angel Di Maria, sanzionato per aver sputato in direzione di Alvaro Gonzalez nel corso del match tra il suo Psg e il Marsiglia, disputato 10 giorni fa al Parco dei Principi di Parigi e terminato 1-0 per gli ospiti. L'attaccante argentino salterà quindi le gare contro Angers, Nimes, Digione e Nantes.

El Fideo è il sesto giocatore, dopo Kurzawa, Paredes, Benedetto, Amavi e Neymar, a essere sanzionato per gli incidenti durante questo Psg-OM particolarmente burrascoso, che si è concluso con cinque esclusioni.



Bisognerà aspettare un'altra settimana (il 30 setttembre), invece, per capire come finirà il caso sulle presunte frasi razziste che il difensore dell'OM avrebbe rivolto all'asso brasiliano. L'indagine mira anche a scoprire se Neymar abbia fatto presunti commenti omofobi contro lo stesso Alvaro o razzisti nei confronti del giapponese Hiroki Sakai.

Vedi anche Calcio estero Psg, Neymar graziato: due giornate di squalifica