PSG, le maglie di Messi già vendute pagano un anno di stipendio

Quello del "calciatore che si ripaga da solo con le magliette vendute" è un ritornello che torna di moda ad ogni trasferimento di un campione, non fa eccezione Lionel Messi. La maglia numero 30 del PSG è andata a ruba in sole 24 ore, esauriti sia i modelli da uomo che da donna che da bambino: secondo le stime che arrivano da Olé, si tratta di un guadagno di oltre 30 milioni di euro per il club parigino.