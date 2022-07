PSG, la decisione di Galtier: Donnarumma titolare, Navas riserva

PSG

Il nuovo allenatore dei parigini mette fine all'alternanza dei portieri: l'azzurro sarà il titolare

Christophe Galtier è stato scelto per mettere ordine al Paris Saint-Germain e l'ex tecnico del Nizza sembra voler partire dal ruolo più delicato, quello di portiere. Secondo l'Equipe, che sceglie addirittura di posizionare la notizia in prima pagina, sarà Gianlugi Donnarumma il titolare tra i pali con Keylor Navas riserva. © Getty Images

In questo modo finirebbe l'alternanza dei portieri, che ha complicato non poco la vita di italiano e costaricano, dando più certezze all'ex Milan e, forse, spingendo il sudamericano a cercare una nuova destinazione. Indirettamente una buona notizia anche per Roberto Mancini, con Donnarumma più sereno ne guadagna pure la Nazionale.