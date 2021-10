Psg, in Francia critiche a Neymar. E i tifosi lo vogliono in panchina

DOPO IL KO

L'attacco parigino non funzione: 0 tiri in porta contro il Rennes. Il brasiliano fuori forma e lontano dai numeri del 2017 e 2018

La prima sconfitta stagionale del Paris Saint-Germain ha fatto rumore, in Francia come nel resto del mondo. Normale, se puoi schierare dall'inizio attaccanti come Neymar, Mbappé e Messi senza riuscire a fare un tiro in porta contro il Rennes, squadra da metà classifica in Ligue 1. A Parigi piovono critiche per tutti i giocatori ma in particolar modo verso il brasiliano, fuori forma e lontano parente del "mister 222 milioni di euro" che nel 2017 e 2018 aveva inaugurato la stagione delle stelle al Psg. Getty Images

Neymar è riuscito a trovare la via del gol solo con due dei suoi ultimi 41 tiri in porta e Le Parisien non ha usato giri di parole per descrivere il suo stato di forma: "peggior inizio di stagione al Psg, manca di precisione, tecnicamente inutile, l'ombra di se stesso". Un giudizio che sembra condividere gran parte della tifoseria parigina, almeno vedendo i risultati di un sondaggio de l'Equipe: il quotidiano francese ha chiesto se O' Ney meriti la maglia da titolare in questo momento e il 66% dei votanti ha risposto no, contro il 29% dei sì e la restante parte indecisa.

Il momento no del brasiliano arriva all'indomani del primo ko stagionale della squadra ma anche a neppure una settimana dalla frase rubata a Mbappé che avrebbe detto di Neymar: "Quel clochard non me la passa mai". Anche se, a stretto giro di posta, era arrivata la foto insieme - seppur separati da Messi - a stemperare la tensione.