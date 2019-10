Psg, Icardi fa innamorare la Francia: "Tutto facile con Sarabia e Di Maria"

PRIMO GOL

Il primo gol è arrivato. Alla terza presenza tra Ligue 1 e Champions League col Paris Saint-Germain, Mauro Icardi si è sbloccato. Contro il Galatasaray l'argentino ha portato alla vittoria la sua squadra, guadagnandosi gli elogi della stampa francese. L'Equipe dedica all'ex capitano dell'Inter un ritratto in cui ne elogia l'efficacia, nonostante un numero di palloni ridotto e le poche occasioni a disposizione. La rete decisiva, secondo il quotidiano francese, permette a Icardi di "guadagnare punti nel duello a distanza con Cavani". Icardi, prima gioia con la maglia del Psg





























Un appoggio facile facile in rete a inizio ripresa per l'1-0 e Icardi conquista la Francia e i francesi. L'attaccante argentino si sta integrando, sfruttando le opportunità che derivano dall’infortunio di Mbappé, che ieri l’ha sostituito nella ripresa dopo il gol, ma soprattutto da quello di Cavani.

Secondo quanto riporta Le Parisien, il Matador rappresenta per l’argentino “un concorrente di stazza”. Cavani sta cercando di riprendersi dall'ultimo infortunio, ma il dibattito su chi puntare in futuro prima o poi dovrà essere affrontato.

Nel frattempo l'ex capitano nerazzurro si gode la vittoria e il gol: "Non sono ancora al 100%, ma con un gol il dolore passa..." ha dichiarato a Le Parisien. "Qui al Psg - ha anche detto Maurito - va tutto bene: l'adattamento è rapido, aver trovato giocatori che parlano lo spagnolo mi ha aiutato. In campo, con talenti come Di Maria o Sarabia per un attaccante è tutto facile: tengono bene il pallone, vedono l'azione un secondo prima degli altri, e così per un attaccante è facile".

Icardi ha poi festeggiato con un post su Instagram: "Molto contento per il mio mio primo gol con la maglia del Psg, congratulazioni a tutti i compagni di squadra per l'ottima partita!".