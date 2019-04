Psg, Buffon non gioca più: spazio ad Areola

02/04/2019

Al momento non è ancora chiaro il piano del tecnico del Psg, ma, stando a Le Parisien, l'impressione è che l'allenatore voglia testare Areola per capire se è il caso di continuare a puntare su di lui anche la prossima stagione. Una situazione scomoda per Gigi, che non è più sceso in campo dalla gara persa contro lo United il 6 marzo e che ancora deve mettere nero su bianco tutti i dettagli per prolungare col club parigino. Del resto nelle ultime partite di Ligue 1 Areola ha fatto bene, incassando solo tre reti, e non si possono escludere colpi di scena a giugno. Soprattutto perché a Parigi sono iniziate a circolare voci di mercato su un certo interesse del Psg per David De Gea. Il futuro di Buffon a Parigi è ancora tutto da decidere, soprattutto ora che le gerarchie tra i pali sembrano essere cambiate.