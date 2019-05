Psg: "Al-Khelaifi accusato di corruzione", l'avvocato smentisce

23/05/2019

Nasser Al-Khelaifi , presidente del Psg , sarebbe accusato di corruzione in relazione all'assegnazione dei Mondiali 2017 di atletica a Doha (poi organizzati a Londra): fonti giudiziarie hanno rivelato all'AFP che il patron del club parigino rischierebbe un processo per " corruzione attiva " perché avrebbe dato il via libera ad un pagamento di 3,1 milioni di euro a favore di Lamine Diack, ex presidente della Federazione Internazionale di Atletica Leggera. " Accusate basate sul nulla " ribatte Francis Szpiner, avvocato di Al-Khelaifi

"Il nome di Al-Khelaifi non appare in nessuno dei documenti - spiega l'avvocato del patron del Psg -. Le incriminazioni non sono basate su alcuna prova tangibile". Tutto partirebbe da un malinteso: "La prima udienza di Al-Khelaifi era stata richiesta perché il magistrato ha confuso Oryx QSI, società privata gestita dal fratello, con QSI, fondo sovrano che ha Al-Khelaifi come presidente". Inoltre "non vi è alcun nesso tra i fatti in questione e il territorio francese quindi nulla giustifica la giurisdizione del diritto francese o dei tribunali francesi su reati oltretutto prescritti".