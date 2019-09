Premier League, l’Arsenal non vince più: il Watford rimonta e finisce 2-2

PREMIER LEAGUE

L’Arsenal non sa più vincere. A Vicarage Road arriva la terza partita di fila senza successi per i Gunners, che vengono rimontati 2-2 nonostante il doppio vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla doppietta di Aubameyang (22’ e 32’). Nella ripresa, infatti, Cleverley (53’) e il rigore di Pereyra (81’) permettono di pareggiare i conti al Watford, che va vicinissimo alla vittoria in pieno recupero. L’Everton perde 3-1 sul campo del Bournemouth; Kean gioca solo gli ultimi 20 minuti.

WATFORD-ARSENAL 2-2

Secondo 2-2 consecutivo per l’Arsenal, che sembra non riuscire più a imporsi in campionato. Leno deve subito distendersi sulla gran botta di Cleverley per impedire il vantaggio del Watford, ma dopo 20 minuti buoni iniziali da parte dei padroni di casa, è l’Arsenal a sbloccare il risultato al 22’: Ceballos recupera il pallone su Hughes, serve Aubameyang che è bravissimo a girarsi su se stesso siglando il gol del vantaggio dei Gunners. Poco dopo Kabasele salva tutto sullo stesso Aubemeyang, il quale però al 32’ firma la doppietta sfruttando comodamente l’assist di Maitland-Niles che deve semplicemente depositare in rete a porta sguarnita, favorito anche dalla posizione non perfetta del portiere Forster. Brivido per i Gunners nel finale di tempo quando Guendouzi prova a impostare davanti alla propria area, ma perde malamente il pallone e per un pelo Gray non trova la porta. Cleverley riapre comunque i giochi a inizio ripresa a seguito di un grave errore commesso da Papastathopoulos. Gli ospiti rischiano di essere rimontati poco dopo da Deulofeu, che non centra lo specchio della porta per un soffio, ma all’81’ il 2-2 viene comunque servito: David Luiz sgambetta Roberto Pereyra, per l’inevitabile rigore a favore del Watford, trasformato dallo stesso centrocampista argentino. I padroni di casa sfiorano addirittura il clamoroso 3-2 in pieno recupero, ma Leno si salva su Doucoure. L’Arsenal non vince una partita ufficiale da un mese.



BOURNEMOUTH-EVERTON 3-1

L’Everton non riesce a bissare il successo contro il Wolverhampton dello scorso turno e cade 3-1 al Vitality Stadium di Bournemouth. Richarlison e Calvert-Lewin sono i più pericolosi nel primo tempo, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Wilson con la colpevolezza della difesa dei Toffees, che pareggiano grazie a un bell’assist di Richarlison che dalla fascia pesca al centro Calvert-Lewin. Nella ripresa, però, il Bournemouth prima trova il gol di vantaggio con l’autorete di Delph e poi chiude la gara ancora con Wilson, perso dalla difesa, che batte l’incolpevole Pickford. Poco più di 20 minuti nel finale per Moise Kean, ex Juventus, che non riesce a mette la sua firma sul match.

