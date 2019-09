Premier, il Liverpool fa 5 su 5: battuto anche il Newcastle

Il Liverpool fa cinque su cinque in campionato e batte anche il Newcastle, tentando già la fuga in Premier League. Ad Anfield termina 3-1, nonostante il primo gol sia firmato dagli ospiti: al 7' segna infatti Jetro Willems. Poi però si scatena Sadio Mané, che trova una doppietta andando a segno al 28' e al 40'. Nella ripresa i Reds rischiano qualcosa, ma al 72' Mohamed Salah mette tutti d'accordo con il rasoterra mancino che chiude i conti.

LIVERPOOL-NEWCASTLE 3-1

Prosegue la marcia inarrestabile del Liverpool di Jurgen Klopp, che a Anfield trova la quinta vittoria in altrettante uscite di campionato e ha la meglio su un Newcastle che pure era riuscito a portarsi in vantaggio su uno dei campi più difficili del Pianeta. I Magpies vanno infatti a segno al 7', quando Willems riceve da Atsu, si passa il pallone dal sinistro al destro, fa secco Alexander-Arnold e deposita il pallone alle spalle di Adrian. La Kop rumoreggia, ma è solo questione di tempo: già al 28' arriva infatti il pareggio, grazie a un destro al fulmicotone di Sadio Mané, ottimamente servito da Robertson. I Reds riprendono il controllo della partita, ma non si accontentano: l'obiettivo è andare al riposo in vantaggio e a centrarlo è ancora una volta Mané. Il senegalese riceve un pallone profondo in area al 40', vince un rimpallo con Dubravka in uscita e poi deve solo ribadire in rete. La fortuna nello sport non esiste, diceva il saggio, ma il Liverpool odierno deve ringraziare di nuovo la sorte anche a inizio ripresa, quando una palla vagante arriva a Krafth che spara alle stelle: era solo davanti alla porta sguarnita. E un Newcastle bello ma sprecone viene puntualmente punito: al 72' Firmino libera con un sontuoso colpo di tacco Mohamed Salah, l'egiziano fa sdraiare Schar e poi con il diagonale mancino timbra il terzo gol per i Reds. Mané e Salah potrebbero rendere ancora più rotondo il punteggio, ma tanto basta: il Liverpool sembra inarrestabile, arriva a quattordici vittorie di fila in Premier League (considerando anche il finale della scorsa stagione) e le rivali sono ampiamente avvisate. Quest'anno i Reds sembrano davvero voler arrivare fino in fondo.