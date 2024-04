Premier, tonfo del Tottenham in casa del Newcastle

INGHILTERRA

I Magpies vincono 4-0 con Isak (doppietta), Gordon e Schar: niente quarto posto in solitaria per gli Spurs

© Getty Images La trentatreesima giornata di Premier League si apre con il clamoroso successo del Newcastle, che travolge 4-0 il Tottenham. Partita da dimenticare per gli Spurs, che crollano sotto i colpi di Isak (30' e 51'), Gordon (32') e Schar (87'). La formazione di Postecoglou resta a 60 punti e non riesce a prendersi momentaneamente il quarto posto in solitaria, mentre i Magpies si portano a quota 50 e sono sesti in attesa dello United.

Il Tottenham si mangia le mani: si fa travolgere 4-0 in casa del Newcastle e non riuscirà ad approfittare di Arsenal-Aston Villa. Niente quarto posto momentaneo per gli Spurs, che crollano al St. James' Park. I Magpies passano in vantaggio allo scoccare della mezz'ora di gioco: Isak riceve palla, nel controllo mette a sedere van de Ven e deposita in rete per l'1-0. E il raddoppio arriva poco dopo: gran giocata di Gordon in area, destro sotto la traversa e 2-0 nel giro di due minuti, tra il 30' e il 32'. La formazione di Postecoglou non è mai in partita e neanche nella ripresa il copione cambia.

Emerson Royal deve sostituire Pedro Porro e al 51' Isak trova la doppietta: lo svedese, lanciato da Guimaraes, si invola davanti a Vicario e lo batte con il destro, firmando il tris che chiude i giochi. E all'87' c'è spazio anche per la rete di Schar, che impatta di testa l'angolo battuto da Gordon e firma il definitivo 4-0. Dopo 7 punti in 3 partite, arriva un tonfo clamoroso per il Tottenham, che resta a 60 e può ora scivolare a -3 dal quarto posto. Il Newcastle, invece, sale a 50: terza vittoria nelle ultime quattro partite per gli uomini di Howe.