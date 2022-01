Premier, magia di De Bruyne: il City regola il Chelsea e vola in fuga

INGHILTERRA

Nel big match dell'Etihad la squadra di Guardiola vince 1-0 e va a +13 sui Blues di un Lukaku sprecone

Manchester City-Chelsea non delude le aspettative: la grande sfida tra le prime della Premier regala grande equilibrio e giocate da campioni. È proprio una di queste a deciderla ed è firmata dal capitano dei Citizens: Kevin De Bruyne. Il belga, ex Blues, a 20’ dalla fine si mette in proprio e dopo un’azione personale sigla l'1-0 con una rete tanto bella quanto importante. Ora, Guardiola e i suoi allungano in vetta a +13. Getty Images

Scontro al vertice nella 22esima giornata della Premier League: il Chelsea di Tuchel fa visita al City di Guardiola, primo con dieci lunghezze di vantaggio proprio sui Blues. Nella riedizione dell’ultima finale di Champions League, Pep sceglie Foden come riferimento avanzato mentre l’allenatore tedesco punta su Lukaku e lascia in panchina Jorginho, come Havertz che quella partita l’aveva decisa. La capolista parte forte e mette subito sotto pressione i londinesi che però si compattano e provano ad attaccare in ripartenza con Lukaku, spesso però isolato. Proprio all’attaccante belga capita la prima buona chance: l’ex Inter approfitta di uno scivolone di Stones, si invola verso la porta ma poi serve Ziyech, in fuorigioco, con uno slancio di eccessivo altruismo.

Con il passare dei minuti le difese hanno la meglio sugli attacchi, i ritmi forsennati dei primi minuti calano e le occasioni latitano. Al 39', da un errore di Kovacic nasce la migliore occasione per la squadra di Guardiola: l'ex Real rischia un passaggio orizzontale al limite della sua area di rigore, De Bruyne glielo sporca e sulla palla vagante si avventa Grealish. Il suo piattone però impatta su Kepa. Dopo l’intervallo la gara segue lo stesso canovaccio ma si fa più caotica. E dopo soli due minuti, Lukaku si trova davanti a Ederson: il suo mancino però viene sventato in tuffo dal brasiliano. Gli errori si moltiplicano, De Bruyne prima prende le misure su punizione, poi al 70’ con un’azione solitaria salta Kanté e pennella un destro da campione. È l'1-0, la giocata che decide la gara e mette in discesa il campionato degli uomini di Guardiola, ora a +13 sul Chelsea e a +14 sul Liverpool che, però, ha due partite in meno.

RISULTATI E CLASSIFICHE