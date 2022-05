Premier, lo United doma il Brentford con un 3-0 e blinda il sesto posto 

INGHILTERRA

All’Old Trafford le reti di Fernandes, Ronaldo e Varane consegnano i 3 punti ai Red Devils, ma la Champions resta lontanissima

Tutto facile per il Manchester United nel posticipo contro il Brentford, liquidato in casa per 3-0. Un gol portoghese per tempo per la squadra di Rangnick, che apre le danze con Bruno Fernandes, prosegue con CR7 dal dischetto e chiude poi la pratica con la prima rete di Varane. Lo United si tiene stretto il sesto posto anche se la Champions resta un miraggio: l’Arsenal quarto è a +5 e con due partite in meno. Ovazioni per Matic e Mata ai saluti. afp

Con un agevole 3-0 lo United batte il Brentford e si assicura la vittoria nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione. Con questi tre punti i Red Devils restano sesti a -5 dall’Arsenal e a distanza di sicurezza dal West Ham e dalla possibilità di scivolare in Conference League. Poco male per il Brentford, già a quota 40. Per i londinesi una sconfitta che nulla toglie a un’ottima stagione. Sotto la pioggia di Manchester, il Brentford si presenta spavaldo, ma dopo soli 2 minuti lo United è pericoloso. Un lancio lungo trova Ronaldo che però scivola di fronte al portiere avversario. Al 9’ è già gol. Dalot pesca Elanga, che con un grande strappo si fionda sul pallone e lo mette in mezzo. Al posto giusto nel momento giusto c’è Bruno Fernandes che al volo fa 1-0. Il canovaccio della gara non cambia, con i Red Devils a gestire i ritmi del match e provare di tanto in tanto qualche accelerazione. Al 43’ tre tocchi, tutti di prima, liberano Mata al cross per Ronaldo che appoggia dentro il gol numero 18 in stagione, vanificato però dal controllo al Var. A inizio ripresa il Brentford, spinto da Eriksen, prende campo ma al 60’ Cristiano Ronaldo con caparbietà si conquista un penalty e lo trasforma senza patemi. Al 73’ tocca a Varane girare al volo un cross da corner, per il tris definitivo. Prima della fine, il prossimo ct dell’Austria concede la passerella a Matic e Mata all’ultima gara casalinga con questa maglia.