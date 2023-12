Premier League: Zaniolo salva l’Aston Villa al 97’, Emery primo per una notte

PREMIER LEAGUE

I Lions riprendono lo Sheffield con l’1-1 allo scadere e affiancano l'Arsenal

© Getty Images Nell’anticipo del diciottesimo turno di Premier League frena l’Aston Villa, che non va oltre l’1-1 in casa contro la penultima in classifica, lo Sheffield United. Dopo una gara interamente dominata i Lions cadono all’87’ con il gol di Archer, e la riprendono al 97’ grazie alla rete di Niccolò Zaniolo. I Villans agganciano dunque l’Arsenal in testa alla classifica, a 39 punti, non approfittando però dello scontro facile sulla carta.

L’Aston Villa si salva al 97’ contro lo Sheffield United grazie a Niccolò Zaniolo ed è primo con l’Arsenal per una notte. Prima frazione di gioco di dominio assoluto per i padroni di casa, che sfiorano l’80% di possesso del pallone e cercano di costruire azioni offensive. L’uomo più pericoloso dei Villans è Diaby: il francese va vicino all’1-0 poco prima della mezz’ora, ma Foderingham è bravo a respingere. Nonostante la supremazia totale i Lions non riescono a sfondare, con i primi quarantacinque minuti che si chiudono a reti bianche, sullo 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo le cose non cambiano, e poco prima dell’ora di gioco gli uomini di Emery vanno vicinissimi al vantaggio: al 59’ Bailey firma l’1-0, ma il gol viene annullato dopo il controllo de Var. I padroni di casa ci provano in tutti i modi, ma all’87’ arriva la beffa clamorosa: Hamer apparecchia per Archer che firma l’1-0. Nonostante il gol subito i Villans non mollano, e riescono a riprenderla al 97’, con Zaniolo che insacca il pari e regala la vetta della classifica ad Emery. Finisce 1-1, con l’Aston Villa che aggancia momentaneamente l’Arsenal in testa. Fermo a 9 lo Sheffield, in penultima posizione.