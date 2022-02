Premier League: vincono Liverpool, Chelsea e Arsenal

Il Liverpool non perde un colpo in Premier League. Nella 26ª giornata, i Reds battono il Norwich 3-1 in rimonta e vanno a -6 dal City primo, spinti anche dal 150° gol di Salah. Vince soffrendo il Chelsea, 1-0 sul campo del Crystal Palace grazie al guizzo di Ziyech all’89’, mentre l’Arsenal stende il Brentford 2-1 con Smith Rowe e Saka. Solo pari per il West Ham con il Newcastle, l’Everton cade con il Southampton. Ok Watford e Burnley.

Getty Images