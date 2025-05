Real Madrid, esplode la rabbia dei tifosi: "Ancelotti, vattene ora. Florentino dimettiti"

IL GIOVANE VICTOR MUNOZ COSTRETTO A CHIUDERE I COMMENTI SU INSTAGRAM

Sui social media non sono mancate le critiche nei confronti di Victor Muñoz, che nel finale si è divorato il gol del 4-4. Il giovane attaccante ha dovuto addirittura chiudere i commenti sotto i suoi post su Instagram, dopo essere stato pesantemente insultati dai tifosi inferociti. "La tua prima e ultima partita con il Real Madrid", "Ritirati", "Non capisco come giocatori come te possano essere professionisti", "Hai già giocato troppo qui, vai al Valladolid o al Leganés" o anche "Non puoi perdertelo. Dovresti essere venduto", alcuni dei commenti al vetriolo.