Courbis: "Pallone d'Oro? Zero chance per Lautaro Martinez e Donnarumma"

Per chi sognava di vedere un italiano oppure un giocatore di una squadra tricolore trionfare nella classifica del Pallone d'Oro, si sentirà deluso sentendo le parole di Stephane Courbis, agente del mercato francese. In un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com il procuratore transalpino è stato lapidario: "Donnarumma e Lautaro? Per me non hanno nessuna possibilità. Penso che Dembelé sarà il favorito se vincerà la finale - ha spiegato Courbis -. Sarà una finale molto interessante con squadre che hanno due stili di gioco differenti. Sono squadre molto forti e con due allenatori esperti. Giocatori giovani contro giocatori d'esperienza. Per me, l'Inter è la favorita, ma il Paris Saint-Germain quest'anno sta sorprendendo".