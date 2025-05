Brasile, ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile. Prima che venisse annunciato il suo addio al Real Madrid, la federazione brasiliana ha reso noto ufficialmente l'accordo con il tecnico italiano, che assumerà la guida del club a partire da giugno quando sarà in panchina per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Ecuador e Paraguay. Ha così fine un lungo corteggiamento iniziato nel 2023, quando il re della Champions declinò la proposta per continuare ad allenare i Blancos. L'allenatore di Reggiolo firmerà un contratto fino al 2026, con opzione di rinnovo fino ai Mondiali 2030. Non lo seguirà in questa sua nuova esperienza il figlio Davide, suo braccio destro al Real Madrid e anche in precedenti avventure.