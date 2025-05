Barcellona, Szczesny commosso dopo il Clasico: "Momento meraviglioso. Rinnovo? Decide mia moglie"

Wojciech Szczesny non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver vinto il Clasico contro il Real Madrid, un successo che permette al Barcellona di mettere le mani sulla Liga contro 7 punti di vantaggio sui rivali a tre turni dalla fine. "Cerco sempre di controllare le mie emozioni e di non mostrarle, che siano positive o negative. Ma dopo il fischio finale, è stato molto difficile per me. Mi si sono riempiti gli occhi di lacrime. È stato un momento meraviglioso - ha spiegato il portiere polacco ai microfoni di Canal + -. Ero in pensione e mi ritrovo in questa situazione. Può sembrare strano perché l'Inter ci ha eliminati, ma questo Barcellona in questo momento è la squadra migliore del mondo. Quello che stanno facendo questi giovani è impressionante e vanno premiati. È un peccato non aver potuto vincere tutto, ma ci siamo andati vicini e abbiamo costruito qualcosa di molto importante per il futuro".