Premier League, tris Tottenham al West Ham. Ok Leicester

INGHILTERRA

Gli uomini di Conte si prendono lo scontro diretto 3-1, con l’autogol di Zouma e la doppietta di Heung-Min Son. Le Foxes superano il Brentford 2-1

Il Tottenham non si arrende e continua a sognare un posto nella prossima Champions. Nella 30ª giornata di Premier League, gli Spurs stendono il West Ham 3-1 e restano a tre punti dall’Arsenal quarto. Gli uomini di Conte aprono al 9’ con l’autogol di Zouma e chiudono con la doppietta di Heung-Min Son (24’ e 88’), agli Hammers non basta Benrahma (35’). Il Leicester batte il Brentford 2-1 con Castagne e Maddison: inutile il gol di Wissa. Getty Images

TOTTENHAM-WEST HAM 3-1

Il Tottenham non perde colpi nella sua rincorsa alla Champions e vince l’importante scontro diretto con il West Ham. Gli uomini di Antonio Conte si aggiudicano la sfida londinese 3-1, scappando via nel primo tempo per poi chiudere nel finale. Gli Spurs sbloccano dopo appena 9’ con un po’ di fortuna: Kane scappa via sulla destra e mette in mezzo per Son, che manca l’appuntamento con il pallone ma mette fuori tempo Zouma, il quale devia involontariamente nella propria porta. Gli ospiti provano a rispondere con Antonio, gli Spurs sfiorano subito il raddoppio con Son, che servito da Kulusevski colpisce il palo da ottima posizione. La gioia del nordcoreano è solo rimandata di una decina di minuti. Al 24’ Kane lo imbecca nello spazio, il numero 7 controlla, si porta il pallone in area e di sinistro infila sotto la traversa. Gli Hammers non mollano e riaprono il match al 35’, quando il corner di Cresswell prolungato di testa da Dawson trova sul secondo palo Benrahma, liberissimo di infilare all’angolino con il piattone. I ritmi calano nella ripresa, in cui Fabianski salva su Kane e poi su Reguilon: la banda di Conte insiste e trova il tris all’88’ di nuovo con Son, lanciato a campo aperto dalla spizzata di Kane. Il 3-1 permette al Tottenham di rispondere all’Arsenal per rimanere a tre punti dall’ultimo posto valido per la prossima Champions, mentre il West Ham si trova ora a -3 dagli Spurs e rischia di perdere il treno buono.

LEICESTER–BRENTFORD 2-1

Il Leicester supera il Brentford 2-1 per proseguire il suo tranquillo cammino a metà classifica. Al King Power Stadium, i padroni di casa passano al 20’ con la meravigliosa botta di destro dell’ex Atalanta Castagne, che dal limite dell’area di rigore spedisce all’incrocio del secondo palo. Gli ospiti reagiscono con Jensen, su cui è attento Schmeichel, e le Foxes raddoppiano al 33’ con la punizione di Maddison, telecomandata per girare nel sette sul primo palo. Nella ripresa gli uomini di Rodgers non trovano il tris con Iheanacho, che spreca da buona posizione, e il Brentford rientra in partita all’85’ grazie al destro chirurgico di Wissa, preciso all’angolino. Nel finale Fosu sfiora la rimonta con un tiro deviato da un difensore, che Schmeichel prolunga in corner. Il Leicester protegge il 2-1 e sale a 36 punti, mentre il Brentford, senza Eriksen (che ha contratto il coronavirus), resta a 30, +8 sulla retrocessione.

