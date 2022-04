Premier League: tonfo Arsenal col Crystal Palace, l’ex Vieira sgambetta i Gunners

INGHILTERRA

La squadra di Arteta crolla 3-0 in trasferta e resta al quarto posto insieme al Tottenham, ma con una partita in meno

Brutta frenata dell’Arsenal nel Monday night che chiude la 31esima giornata di Premier League. La squadra di Arteta cade nettamente 3-0 a sorpresa in casa del Crystal Palace allenato dall’ex stella dei Gunners Vieira e incappa così nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite, restando al quarto posto a parimerito col Tottenham ma con una partita da recuperare rispetto agli uomini di Conte. Reti di Mateta, Ayew e Zaha su rigore. Getty Images

L’Arsenal perde l’occasione di avvicinarsi a soli due punti dal terzo posto occupato dal Chelsea e resta quarto a parimerito con il Tottenham. Per i Gunners, che hanno comunque ancora una partita da recuperare rispetto alla squadra di Conte, fatale la netta e sorprendente sconfitta 3-0 in casa del Crystal Palace di Patrick Vieira, che dell’Arsenal è stato una bandiera da giocatore. Il match è in salita sin dai primi minuti per la squadra di Arteta: tra il 16’ e il 24’ arriva infatti il micidiale uno-due che lancia i padroni di casa.

Firme di Mateta e Ayew, mentre l’Arsenal non è in grado di reagire con Lacazette isolato e Odegaard meno ispirato del solito. Nella ripresa neanche l’ingresso di Martinelli dà la scossa agli ospiti, sempre opachi e poco incisivi: anzi, dopo che Smith Rowe spreca l’occasione di accorciare le distanze, al 74’ arriva il pesantissimo tris di Zaha su rigore che condanna Arteta alla seconda sconfitta nelle ultime tre partite.