Premier League: è solo 0-0 per il Chelsea a Leeds

INGHILTERRA

Buone occasioni per entrambe le formazioni, ma il risultato non si sblocca: i Blues mancano l’aggancio al Leicester terzo

Il sabato della 28esima giornata di Premier League si apre con lo 0-0 tra Leeds e Chelsea. Il primo tempo di Elland Road è caratterizzato da due traverse: una colpita per parte. Il match, però, non si sblocca, nonostante buone occasioni sia da una parte sia dall’altra. I Blues restano imbattuti in gare ufficiali da quasi due mesi, ma non riescono ad agganciare il Leicester al terzo posto; i Peacocks rimangono invischiati invece a metà classifica.

LEEDS UNITED-CHELSEA 0-0

La sfida tra Bielsa e Tuchel termina senza reti. Il che significa 13esimo risultato utile consecutivo per i Blues, che però falliscono l’aggancio al terzo posto occupato dal Leicester e restano quarti con 51 punti, obbligati ora a guardarsi alle spalle dal West Ham. Al 7’ Pulisic dalla destra serve un passaggio orizzontale per Havertz che tenta la conclusione ma viene murato dal portiere Meslier. Due traverse caratterizzano il periodo che va dall’11’ al 16’: entrambe le colpisce il Leeds, ma in due porte diverse. La prima vede Ayling, nel tentativo di disimpegnare l’area, calciare con forza il pallone addosso al compagno di squadra Diego Llorente, col pallone che poi si stampa proprio sul legno più alto e torna tra i guantoni di Meslier; nella seconda, invece, è delizioso il destro a giro di Roberts, la sfera scende improvvisamente e Mendy tocca con la punta delle dita la palla quanto basta.

Alla mezz’ora il destro dai 20 metri di Kanté viene deviato in corner da Struijk di pochissimo. Il destro centrale di Mount, parato in due tempi, chiude il primo tempo. Al 55’ Raphinha sfrutta la torre di Rodrigo e cerca la deviazione in porta, ma Mendy riesce ad opporsi con uno straordinario riflesso e Azpilicueta spazza via il pallone evitando la ribattuta. Il Chelsea, imbattuto in gare ufficiali da quasi due mesi, continua a fare la partita ma non riesce a pungere e lo 0-0 diventa così il risultato finale. Leeds sempre a metà della classifica a quota 36.