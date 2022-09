Premier League: Sancho lancia lo United, Leicester sempre più ultimo

INGHILTERRA

Basta una rete a Ten Hag per cogliere la terza vittoria consecutiva, Foxes ko 1-0 e a un solo punto in classifica

La crisi sembra alle spalle per il Manchester United, alla terza vittoria consecutiva in Premier League e in zona Europa, mentre non è finita per il Leicester che dopo cinque giornate è ultimo a un solo punto. Dimenticate le due sconfitte iniziali, la squadra di Ten Hag vince 1-0 in casa delle Foxes facendo tremare la panchina di Rodgers. Sancho apre le danze al 23’ grazie al bell’assist di Rashford, poi l’ex Borussia è bravo e veloce a saltare Ward e mettere dentro. Il Leicester prova a reagire soprattutto nella ripresa con Maddison, ma la sua punizione al 50’ è magistralmente parata da De Gea. Lo United si affida alle ripartenze e al 68’ si vede in campo anche Cristiano Ronaldo, i padroni di casa organizzano l’assalto finale ma è proprio CR7 a sfiorare il raddoppio con una rovesciata delle sue. Il Leicester in attacco è poca cosa, qualche fiammata ma la difesa dei Red Devils regge fino al triplice fischio senza patemi.