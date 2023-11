Premier League: Salah trascina il Liverpool, Reds in vetta

INGHILTERRA

Klopp batte 3-0 il Brentford e aggancia il primo posto in attesa di Chelsea-City. Vince l'Aston Villa, si ferma De Zerbi

© Getty Images In attesa di Chelsea-City, il Liverpool batte 3-0 il Brentford e sale al primo posto in classifica: ad Anfield decidono la doppietta di Salah, a segno al 39' e al 62', e il gol di Diogo Jota (74'). Sorride anche l'Aston Villa, che batte 3-1 il Fulham con Zaniolo in panchina. Si ferma, invece, il Brighton di De Zerbi: 1-1 con lo Sheffield United, con l'autogol di Webster che vanifica il vantaggio di Adingra. Il West Ham batte 3-2 il Nottingham.

LIVERPOOL-BRENTFORD 3-0

Il Liverpool approfitta al meglio del ko del Tottenham e batte 3-0 il Brentford, superando gli Spurs e agganciando l'Arsenal a 27 punti. I Reds sbloccano la partita nel primo tempo, ma nel giro di cinque minuti (22' e 27') Núñez si vede annullare per due volte il vantaggio, e in entrambi i casi per fuorigioco. Al 39', però, l'uruguaiano veste i panni di assistman e serve Salah, che con il sinistro non sbaglia. I Reds trovano anche il modo di raddoppiare al 62', e ancora con l'egiziano: Tsimikas riesce a tenere il pallone in campo e mette al centro per l'ex Roma che, a porta vuota e senza avversari, deposita in rete di testa il gol che chiude il match. C'è tempo, però, anche per il tris: lo segna Diogo Jota al 74' con un precisissimo destro al limite dell'area che finisce all'angolino. Klopp si conferma perfetto in casa: 6 vittorie su 6. Il Brentford, invece, perde dopo tre vittorie di fila e resta a quota 16.

BRIGHTON-SHEFFIELD UNITED 1-1

Sfuma la vittoria per il Brighton di De Zerbi, che non va oltre l'1-1 in casa contro lo Sheffield United. Eppure, la partita sembra subito mettersi in discesa per i Seagulls, avanti già al 6' grazie ad Adingra. L'episodio che cambia il match arriva però ad inizio ripresa: Dahoud si fa espellere e lascia in dieci i suoi al 69'. Quattro minuti dopo, l'autorete di Webster rimette il risultato in equilibrio. Gli ospiti provano a completare la rimonta, ma finisce 1-1: niente sesto posto per il Brighton, che non vince in campionato da quasi due mesi. Lo Sheffield, invece, ottiene un altro buon risultato, ma scivola a -4 dal quartultimo posto che vale la salvezza.

ASTON VILLA-FULHAM 3-1

L'Aston Villa resta attaccato al treno per l'Europa grazie al 3-1 al Fulham: è il sesto successo su sei partite in casa. Un match nel quale non è protagonista Nicolò Zaniolo, in panchina per tutti i 90 minuti della sfida del Villa Park. A sbloccare è però un'autorete, quella al 27' di Robinson. McGinn raddoppia al 42' e regala il doppio vantaggio ai suoi all'intervallo, poi è il solito Watkins, a metà ripresa (64') a chiudere i giochi. O almeno così sembra, perché i Cottagers accorciano le distanze grazie a Jimenez, a segno al 70', e si vedono annullare il possibile 3-2 a Carlos Vinicius per fuorigioco. Finisce comunque 3-1: l'Aston Villa è quinto a 25 punti, a -1 dal quarto posto del Tottenham. Il Fulham, invece, resta a quota 12.

WEST HAM-NOTTINGHAM 3-2

Sorride il West Ham, che proprio nel finale batte 3-2 il Nottingham. Match subito aperto dall'ex Milan Paquetá, a segno dopo appena tre minuti, ma prima dell'intervallo Awoniyi sigla il pareggio. Gli ospiti sembrano addirittura completare la rimonta al 63' con Elanga, ma il vero ribaltone lo mettono a segno gli Hammers: i detentori della Conference League prima pareggiano con Bowen, che segna soli due minuti dopo il momentaneo 1-2, poi vincono all'88' grazie a Soucek, a segno su assist di Ward-Prowse. Questo successo consente ai londinesi di tornare a vincere dopo quattro turni e dopo tre sconfitte di fila: ora sono al nono posto a -2 dal Brighton. Resta a 13, invece, il Nottingham.