Premier League, Ronaldo è il giocatore del mese di settembre

Poco più di un mese per conquistare la Premier League. Grazie al suo impatto favoloso con il Manchester United, Cristiano Ronaldo è stato votato come "Player of the Month" di settembre: "Chi altro?" si chiede su Twitter il profilo ufficiale della Premier League annunciando il nome del vincitore, che come sottolinea il sito ufficiale dei Red Devils "ha segnato tre volte in altrettante presenze in campionato nel corso del mese in cui è tornato in Inghilterra, assicurandosi il riconoscimento per la quinta volta nella sua carriera”.