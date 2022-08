Ten Hag: "Ronaldo? Rientra nei piani dello United"

Premier League

Secondo il tecnico dei Red Devils CR7 non è mai stato sul mercato ed è parte del progetto

"Cristiano Ronaldo è nei nostri piani, l'ho detto e lo ripeto, è tutto quello che ho da dire su quest'argomento. Non so perché ci si concentri solo su di lui, però è così e ne prendo atto". Così l'olandese Erik Ten Hag, intervenuto in conferenza stampa, a tre giorni dalla sfida contro i rivali storici del Liverpool. L'ex allenatore dell'Ajax, zero punti in due partite di Premier, ha liquidato l'argomento riguardante il portoghese.

Il cinque volte Pallone d'Oro continua a essere al centro di voci di mercato sul suo futuro. Nei giorni scorsi aveva annunciato un'intervista in cui farà chiarezza in merito alla propria posizione: "Saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un'intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo cinque sono vere. Seguite questo consiglio", il messaggio social del campione lusitano.

Vedi anche Calcio estero United, CR7 annuncia un'intervista: "Saprete la verità". Multato per la manata al tifoso