Premier League: Rice regala tre punti all’Arsenal al 97’, ok il Wolverhampton

INGHILTERRA

Pazzo 4-3 per i Gunners sul campo del Luton Town, 1-0 dei Wolves contro il Burnley

© Getty Images Nell’anticipo della quindicesima giornata di Premier League clamorosa vittoria dell’Arsenal, 4-3 sul campo del Luton Town: Osho risponde al vantaggio di Martinelli, con Gabriel Jesus che riporta i Gunners avanti poco prima del duplice fischio. Nella ripresa Adebayo e Barkley illudono i padroni di casa, ripresi da Havertz e ribaltati allo scadere da Rice. Vince anche il Wolverhampton, 1-0 sul Burnley grazie al gol di Hwang.

LUTON TOWN-ARSENAL 3-4

Pazzo 4-3 dell’Arsenal, vittorioso sul campo del Luton Town. Pronti via e gli ospiti iniziano a gestire il possesso del pallone, con il vantaggio biancorosso che non tarda ad arrivare: al 20’ Saka mette dentro l’area il pallone per la zampata precisa di Martinelli, che fa 1-0. La reazione dei padroni di casa è immediata, e cinque minuti più tardi Osho riesce a riportare l’incontro in equilibrio, con l’incornata dell’1-1 sugli sviluppi di un corner. La squadra di Arteta non si fa scoraggiare, e poco prima del duplice fischio riesce a tornare di nuovo avanti, grazie al colpo di testa di Gabriel Jesus al 45’: si rientra negli spogliatoi sul 2-1 per l’Arsenal. In avvio di ripresa la formazione allenata da Edwards riesce clamorosamente a ribaltare il risultato: prima trova il 2-2 al 49’ con Adebayo, sempre su calcio d’angolo, poi al 57’ Barkley infila Raya (tutt’altro che perfetto) con il diagonale sinistro che vale il tris. Ancora una volta i Gunners non si lasciano abbattere, e tre minuti più tardi Havertz firma il 3-3, sul delizioso tocco di Gabriel Jesus. Nella mezzora finale i londinesi cercano di vincerla in tutti i modi, e riescono a spuntarla a tempo praticamente scaduto con il 4-3 siglato al 97’ da Declan Rice, su assist di Odegaard. Vince l’Arsenal e allunga in vetta, a 36 punti e momentaneamente a +5 sul Liverpool. Fermo a quota 9 un agguerritissimo Luton, sempre in quartultima posizione.



WOLVERHAMPTON-BURNLEY 1-0

Successo del Wolverhampton, che piega 1-0 il Burnley. In avvio i padroni di casa cercano di gestire il possesso, ma con il passare dei minuti gli ospiti aumentano l’intensità della loro pressione. Nel miglior momento della squadra di Kompany però i Wolves colpiscono: al 42’ Cunha inventa per l’1-0 del solito Hwang Hee-chan. Le due squadre rientrano negli spogliatoi con gli arancioneri avanti di una rete. Nella ripresa gli ospiti cercano il pareggio con insistenza, ma gli uomini di O’Neil riescono a contenere le offensive avversarie. Il forcing finale dei Clarets non riesce a portare alla rete dell’1-1. Vince il Wolverhampton 1-0 e sale a 18 punti in classifica, al dodicesimo posto, mentre il Burnley rimane in penultima posizione, fermo a quota 7 punti (momentaneamente insieme all’Everton).