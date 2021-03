Premier League: profondo rosso Klopp, Lemina inguaia il Liverpool

INGHILTERRA

Il Fulham espugna Anfield con la rete dell’ex Juventus, termina a reti inviolate la partita tra West Bromwich Albion e Newcastle

Nella 27esima giornata di Premier League cade incredibilmente ancora il Liverpool, sconfitto ad Anfield dalla rete dell’ex Juventus Lemina al 45’: il Fulham aggancia così il Brighton in cerca della salvezza, mentre la qualificazione in Champions League è a rischio per i Reds. In casa del West Bromwich Albion è invece Diagne l’unico che sembra spingere per il gol, ma lo 0-0 interno contro il Newcastle è il risultato che più si addice alla partita. afp

LIVERPOOL-FULHAM 0-1

Altro ko per il Liverpool, per una stagione che ha preso ormai una piega grottesca, Champions League esclusa. Ad Anfield contro il Fulham le difficoltà dei Reds si confermano nuovamente, anche se in avvio è Salah mancare il pallone a porta sguarnita a termine di un’azione convulsa. La squadra di Klopp continua però nell’affanno generale e proprio allo scadere del primo tempo la situazione si incupisce ancora una volta: il talento egiziano è infatti troppo molle e al limite dell’area si fa soffiare palla da Lemina, che trova un bellissimo rasoterra a incrociare a battere Alisson. Il Liverpool a questo punto non vuole però certo darsi per vinto e sùbito in avvio di ripresa Areola deve dare sfogo a un colpo di reni per evitare il gol di Jota. I Reds cercano di far valere la propria qualità nonostante l’emergenza e a metà tempo un colpo di testa di Mané a campanile colpisce il palo all’altezza dell’incrocio. Gli uomini di Klopp spingono e spingono, ma il fortino bianconero finisce per infliggere la sesta sconfitta consecutiva del Liverpool ad Anfield: fino a una settimana fa il record storico del club era di quattro. Il Fulham aggancia invece il Brighton: in trasferta i ragazzi di Parker non perdono dallo scorso 5 dicembre

WEST BROMWICH ALBION-NEWCASTLE UNITED 0-0

È l’ottava partita consecutiva che The Hawthorns non vede vincere il suo West Bromwich Albion e con questi presupposti la permanenza in Premier League è sempre più un miraggio. Finisce in parità anche contro il Newcastle, con l’ultimo successo interno della squadra di Allardyce che risale ormai al 28 novembre scorso, l’unico in casa di questo campionato. In avvio sono gli ospiti a giocare con un piglio migliore, ma l’unica grossa occasione del primo tempo è un pericoloso colpo di testa di Diagne diretto all’angolino, che Dubravka riesce però a deviare in angolo. La ripresa si apre invece con Phillips che spara alto dall’altezza del dischetto, poi Willock prova timidamente a impegnare Johnstone. Il Wba sembra voler fare qualcosa di più puntando soprattutto sul centravanti senegalese, mentre i bianconeri si fanno vedere in avanti di tanto in tanto. Non è abbastanza per nessuno e il Newcastle si deve accontentare della quarta partita di fila senza vittoria.