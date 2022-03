Premier League: poker Chelsea al Burnley, il Leicester batte il Leeds

INGHILTERRA

Una doppietta di Havertz, James e Pulisic firmano il successo che consolida il terzo posto. Il Leicester batte il Leeds, vittoria Newcastle

Il Chelsea doma il Burnley e si conferma terza in Premier League. Nella 28ª giornata, i Blues stendono la terzultima in classifica con un secco 4-0 maturato nel secondo tempo: James, la doppietta di Havertz e Pulisic blindano il successo, Lukaku resta in panchina. Barnes lancia il Leicester contro il Leeds, l’Aston Villa abbatte il Southampton 4-0. Vittoria pesante per il Newcastle, 2-1 al Brighton. Sorridono anche Brentford e Crystal Palace. Getty Images

BURNLEY – CHELSEA 0-4

Il Chelsea dimentica del tutto la finale di Carabao Cup persa ai rigori e, dopo aver eliminato (un po’ a fatica) il Luton in Fa Cup in settimana, si rialza del tutto con un sonoro 4-0 sul campo del Burnley. Gli uomini di Tuchel, per la verità, fanno fatica a ingranare nel primo tempo e anzi concedono qualcosa agli avversari, a cui manca la precisione sul tentativo di McNeil. La ripresa, però, è tutta a tinte Blues: James apre dopo 2’, in tre minuti Havertz sigla la doppietta personale prima su cross di Pulisic e poi sul suggerimento di James. Di Pulisic, al 69’, l’impietoso gol del 4-0, che lancia il Chelsea in terza posizione, a 13 lunghezze dal City primo. Non c’è spazio, invece, per Romelu Lukaku, che dopo il gol in Fa Cup resta in panchina per tutta la durata della partita. Il Burnley, dal canto suo, non riesce a uscire dalla zona retrocessione e resta terzultimo, a un punto dall’Everton.

LE ALTRE PARTITE

Negli altri match della giornata, il Leicester stende il Leeds 1-0 con il diagonale rasoterra di Barnes al 67’. Le Foxes salgono a 33 punti e scacciano ogni pensiero di possibile retrocessione, mentre gli uomini di Marsch sono al quinto ko consecutivo. Vola l’Aston Villa, che rifila un netto 4-0 al Southampton: Watkins (9’), Douglas Luiz (44’), Coutinho (52’) e Ings (54’) apparecchiano la festa del gol. A metà classifica, il Crystal Palace passa 2-0 sul campo del Wolverhampton, spinto dalle marcature di Mateta al 19’ e Zaha su rigore al 34’. Verso i bassifondi, il Newcastle vince ancora e prova a uscire del tutto dalla zona retrocessione, a +7 dal Burnley. Nel 2-1 sul Brighton, decisive le reti di Fraser (12’) e Schar (14’), agli ospiti non basta Dunk (55’). Il Brentford, che regala a Eriksen la prima da titolare, stende il Norwich 3-1 grazie alla tripletta di Toney (due su rigore) limata solo in parte dal gol di Pukki al 92’. Ma la notizia più bella è proprio il ritorno in campo dal primo minuto del danese.