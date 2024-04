Premier League miglior campionato? L'Europa dice altro, resta solo l'Aston Villa in Conference

LA SITUAZIONE

City, Liverpool e Arsenal hanno salutato la compagnia ai quarti. In corsa per le inglesi solo la formazione del re di coppe Unai Emery

Il Manchester City di Guardiola, il Liverpool di Klopp e l'Arsenal di Arteta stanno dando spettacolo in Premier League e a un mese dalla fine del campionato sono lì a giocarsi il titolo a suon di gol, giocate e spettacolo. City, Reds e Gunners hanno rose e allenatori che fanno paura già al momento della lettura, ma a questi vanno aggiunti anche Tottenham, Chelsea, Manchester United e perché no il sempre chiacchierato Brighton di De Zerbi e l'Aston Villa di Unai Emery, uno dei re di coppe del calcio europeo. Tutto fantastico, ma proprio il tecnico spagnolo è l'highlander del calcio britannico in questa stagione che, almeno a livello di risultati nelle coppe europee, sta vivendo una stagione fallimentare.

La Premier League è il campionato più forte d'Europa? Probabilmente sì, ma i fatti raccontano altro e cioè che arrivati al livello delle semifinali, tutte le big britanniche hanno salutato la compagnia più o meno meritatamente. L'eccezione, guarda caso, è proprio l'Aston Villa di Emery, ma in Conference League e con estrema fatica. Lo scettro di campionato re d'Europa al momento se lo contendo Bundesliga e Serie A, al netto del quinto posto o meno nella prossima Champions League, con tre formazioni a testa nelle semifinali: Leverkusen, Bayern Monaco e Dortmund da una parte, Roma, Atalanta e Fiorentina dall'altra.

Allineamento del livello? Forse. Casualità? Probabile. Quel che resta indubbio è l'unicità delle competizioni europee che a dispetto del fatturato, dei ricavi e delle stelle a disposizione di una squadra o dell'altra, lascia sempre una possibilità a tutti di scrivere la storia. Lo ha fatto l'Atalanta, per esempio, contro ogni pronostico ma dominando sulla scena di Anfield dove in pochi nella stessa Premier League possono vantare di essere usciti con un 3-0. Ma anche il Dortmund che si ritrova tra le quattro migliori squadre d'Europa insieme al Bayern più disastrato degli ultimi 11 anni, in compagnia del dominante Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ambizioso sì ma da nessuno pronosticabile a questi livelli.

Il Manchester City, invece, si è ingolfato come in passato era già accaduto nel proprio possesso palla dominante e sfortunato, contro il catenaccio legato dal Real Madrid di Ancelotti davanti alla propria porta e l'Arsenal ancora una volta si è sciolto sul più bello senza capitalizzare il lavoro di una stagione intera. Insomma, campionato più bello e più ricco del mondo sì, ma la Premier League per dimostrare di essere anche il più forte quest'anno avrebbe dovuto fare qualcosa di più, di diverso.

CAMPIONATI E SQUADRE IN SEMIFINALE DI COPPE EUROPEE