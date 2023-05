Premier League: Mac Allister all'ultimo respiro, il Brighton sconfigge il Manchester United

INGHILTERRA

Un match vibrante e ricco di occasioni: vince la squadra di De Zerbi col rigore dell'argentino al 99'

© Getty Images La sfida tra il Brighton e il Manchester United si risolve nel modo più inatteso, dopo una partita ricca di occasioni da gol. Le squadre provano a farsi male in ogni modo possibile, con Mitoma e Bruno Fernandes scatenati, ma non trovano la rete. Sembra uno 0-0 scritto, invece al 99' ecco il colpo di scena: mani di Shaw ed è rigore, trasformato da Mac Allister per l'1-0 dei Seagulls. De Zerbi ora è sesto davanti ad Aston Villa e Tottenham.

Succede di tutto tra Brighton e Manchester United, in una partita ricca di emozioni ed occasioni. Sembra un pari scritto, visti i tanti errori e le parate dei portieri, invece al 99' Mac Allister fa esultare De Zerbi e firma l'1-0. Ritmi altissimi sin dal via all'Amex Stadium. Antony costruisce la prima chance per i Red Devils, che rischiano sulle sfuriate di Mitoma. Il match prosegue così, con Bruno Fernandes e Antony a spaventare i Seagulls e il giapponese scatenato nell'altra metà campo. Mette la sua firma sulla sfida anche Steele, che ha ormai scalzato Robert Sanchez nelle gerarchie di De Zerbi tra i pali, salvando la sua porta dai tiri di Martial e Rashford. Il finale è tutto del Brighton, che va più volte vicino alla rete con Enciso e Buonanotte, ma si va al riposo sullo 0-0. La ripresa è sulla stessa falsariga del primo tempo, con occasioni su occasioni. Forzano i padroni di casa in avvio, con lo scatenato Mitoma a incendiare le corsie laterali e ingaggiare un bellissimo duello con Dalot. Il giapponese ispira per Welbeck, che non trova la porta alla pari dell'ex Union Saint-Gilloise. Lo United si costruisce un'occasione al 68', con Steele a deviare la conclusione di Bruno Fernandes. Nel finale spinge ancora il Brighton, ma Undav e March non trovano la porta, mentre al 96' de Gea compie un miracolo su Caicedo. Sembra finita qui, invece sul corner che segue Shaw tocca di mano ed è rigore: Mac Allister va sul dischetto ed è glaciale, firmando la vittoria dei Seagulls al 99'. Esplodono De Zerbi e i tifosi dell'Amex Stadium, col Brighton che si porta a 55 punti ed è sesto, scavalcando Tottenham ed Aston Villa (54). Ora il tecnico italiano, che deve recuperare altre due gare, può sognare clamorosamente di rientrare nei giochi per la Champions. Il Manchester United, quarto con 63 punti, è infatti distante otto lunghezze.