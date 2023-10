Premier League: il Tottenham continua a volare, è 2-1 sul Crystal Palace

INGHILTERRA

L'autorete di Ward indirizza il derby londinese, poi Son chiude i giochi. Gli Spurs volano a 26 punti in dieci gare, portandosi momentaneamente a +5 su Arsenal e City

© Getty Images L'anticipo della 10a giornata della Premier League è da ricordare per il Tottenham, che dopo un primo tempo complicato risolve la pratica Crystal Palace. Il derby londinese viene vinto 2-1 dagli Spurs, che passano grazie all'autorete di Ward (53') e raddoppiano con Son al 66'. La rete di Ayew al 94' infiamma il recupero, con França a sfiorare il pari. Postecoglou e i suoi vincono e volano a 26 punti, portandosi per ora a +5 sulle rivali.

Prosegue inesorabile la marcia del Tottenham che, nonostante qualche patema d'animo nel finale, sconfigge 2-1 il Crystal Palace ed effettua un temporaneo allungo in vetta alla Premier League. Avvio equilibrato in questo derby londinese, col Palace subito efficace dalle parti di Vicario. L'ex portiere dell'Empoli salva su Ayew ed Edouard, poi si svegliano gli Spurs con la chance per Maddison. Nè l'ex Leicester, nè Richarlison trovano la porta in un primo tempo che vede il Tottenham superare il 70% di possesso palla e rischiare in contropiede, con Andersen vicino alla rete nel finale. Lo 0-0 resiste anche al tentativo di Edouard in avvio di ripresa, poi ecco la rete: sono gli Spurs a sbloccare la sfida con la sfortunata autorete di Ward (53'), che devia in porta il tiro-cross forte e teso di Maddison. Dopo la rete Postecoglou inserisce Hojbjerg per gestire i ritmi e Brennan Johnson per le ripartenze, e il secondo è decisivo: l'ex Nottingham serve infatti l'assist per Son Heung-min, che finalizza la ripartenza del Tottenham e firma il 2-0 al 66'. Il finale è concitato, con Ayew a firmare il 2-1 al 94': sembra esserci un tocco col braccio, ma il Var convalida tra le proteste e nel maxi-recupero Matheus França sfiora il clamoroso pareggio al 102'. Vince comunque 2-1 il Tottenham, che vola a 26 punti e a +5 su Manchester City e Arsenal, che devono ancora giocare e potranno rispondere. Leadership e imbattibilità mantenute per Postecoglou, che continua a sognare coi suoi Spurs, mentre il Crystal Palace si ferma a dodici punti.

