Premier League: Vardy regala la vetta al Leicester, Kane fa gioire Mourinho

INGHILTERRA

In attesa del big match tra Manchester City e Liverpool, il Leicester è primo in classifica in Premier League. Le Foxes battono 1-0 il Wolverhampton grazie a Jamie Vardy, che al 15' realizza un rigore assegnato per tocco di mano di Kilman, sbagliandone poi un altro al 39'. Vince anche il Tottenham di Josè Mourinho, che si impone 1-0 sul campo del West Brom grazie al gol di testa messo a segno dal solito Harry Kane all’88’.

E con questa fanno 4 su 4. Il Tottenham è infallibile in trasferta in questo inizio di Premier League. Nonostante una prestazione decisamente sottotono, la compagine di Mourinho passa anche a West Bromwich grazie al solito Harry Kane, autore del suo gol numero 150 in Premier League, conquistando tre punti preziosissimi. Padroni di casa molto intraprendenti nella prima mezz’ora di gioco. Furlong mette in mezzo per Grant ma l’attaccante sfiora solo il pallone di testa da ottima posizione. Poco dopo un tiro-cross di Robinson viene salvato proprio sulla linea di porta da un ottimo intervento di testa da parte di Dier. Spurs irriconoscibili per tutto il primo tempo; la formazione di Mourinho soffre ancora al 33’, quando Bartley impatta bene ma spedisce la sfera alta sopra la traversa. Livermore prova poi il gol dell’ex con un destro a giro dal limite: pallone largo. WBA che si rende pericoloso anche a inizio ripresa, con O’Shea che stacca sugli sviluppi di un corner: palla di poco sul fondo.

Gli ospiti si svegliano al 60’: Reguillon ci prova due volte consecutive, ma prima il portiere Johnstone e poi l’imprecisione fanno sì che il risultato resti sullo 0-0. A metà esatta del secondo tempo, ecco l’occasione migliore del match: Kane serve lo stesso Reguillon, che dà a sua volta in mezzo, il rimpallo favorisce Lo Celso, che con tre quarti di specchio a disposizione, spara clamorosamente fuori. Il reparto difensivo del Tottenham mostra sempre qualche pecca. Lloris è costretto a compiere una prodezza sul colpo di testa di Bartley; poi Grant non riesce a centrare la porta sul pallone vagante. Dopo una conclusione di Kane che scheggia il palo esterno, è proprio quest’ultimo a firmare il pesantissimo successo all’88’: sul cross dalla destra di Doherty a centro area, ‘The Hurricane’ anticipa l’uscita sbagliata di Johnstone, beffandolo di testa in lob. Ora il Tottenham può sognare veramente in grande nei piani alti della classifica.

LEICESTER-WOLVES 1-0

Un successo sofferto, ma fondamentale per il Leicester, che può godersi, anche se solo momentaneamente, il primo posto in Premier League. Al King Power Stadium, la partita si sblocca al 15': dopo aver consultato il Var, Taylor assegna un rigore al Leicester per fallo di mano di Kilman su cross di Justin. Dal dischetto, Vardy spiazza Rui Patricio e fa 1-0. Al 38', arriva il secondo penalty per le Foxes: Ait Nouri sbaglia il controllo e stende Justin in area, ma stavolta Vardy si fa parare la conclusione dal portoghese, e il rimpallo che scaturisce dalla parata del portiere ospite rischia di regalare ugualmente il raddoppio agli uomini di Rogers, ma la sfera finisce di poco a lato. Nella ripresa, i padroni di casa vanno subito vicini al raddoppio con il colpo di testa di Tielemans su cross di Albrighton, mentre Rui Patricio disinnesca il destro da posizione angolata di Vardy. Al 77', Ruben Neves riceve dal limite dell'area e calcia, ma Schmeichel è miracoloso nel togliere, con un grandissimo intervento, il pallone dall'incrocio dei pali. Gli uomini di Espirito Santo si riversano in avanti nel finale, ma sono le Foxes ad andare nuovamente vicine al gol con Barnes, che calcia alto. Il forcing non premia i Wolves: in attesa del big match Manchester City-Liverpool, il Leicester conquista la vetta del campionato.