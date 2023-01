Premier League, il Tottenham passa sul Fulham: 1-0 e Kane nella leggenda

INGHILTERRA

L'attaccante segna la 266esima rete con gli Spurs ed eguaglia Jimmy Greaves: Conte è ora in zona Europa

© Getty Images È 1-0 al Craven Cottage tra Tottenham e Fulham, che chiudono la 21° giornata di Premier League. Antonio Conte deve ringraziare la rete al 46’ di Harry Kane, che con questo gol aggancia a quota 266 Jimmy Greaves in vetta alla classifica dei marcatori all-time della storia degli Spurs. Gli ospiti rafforzano così il quinto posto a 36 punti. I Whites invece subiscono il secondo ko consecutivo e sono affiancati dal Brighton di De Zerbi a 31 lunghezze.

Il Tottenham si prende i tre punti a Craven Cottage contro il Fulham nella 21a giornata di Premier League ed Harry Kane entra nell’Olimpo degli Spurs. La partita inizia con un ritardo di 15 minuti a causa del traffico che ha congestionato la zona attorno a Craven Cottage. Arriva invece puntuale al 10’ la parata di Lloris sul tentativo dalla distanza di Decordova-Reid, che prepara bene la conclusione ma non trova il vantaggio per i Whites. Gioca meglio la formazione di Marco Silva in questa prima fase di gioco con una costante pressione che crea non pochi problemi al centrocampo ospite. Al minuto 19 ancora Fulham pericoloso, ma il portiere francese dice di no anche a Reed. Nuova occasione al 25’ per l’1-0, con il colpo di testa di Mitrovic che finisce però a lato. L’undici di Antonio Conte si affaccia dalle parti di Leno con un lampo di Kane, che al 34’ lascia partire un destro potente ma impreciso. Alla fine del primo tempo è però proprio lui, l’uomo più atteso, a sbloccare il risultato. Infatti, al 46’ il fuoriclasse inglese si gira al limite dell’area e, senza guardare la porta, segna il suo gol numero 266 con gli Spurs, eguagliando Jimmy Greaves, migliore marcatore all-time con il club londinese. La ripresa si apre sempre sotto il segno di Kane, ma questa volta il tedesco è reattivo sul colpo di testa da distanza ravvicinata al minuto 58. I Cottagers cercano di scardinare la difesa degli ospiti, tuttavia sembrano perdere via via la lucidità in fase offensiva mostrata nella prima frazione. Al 75’ ci prova ancora Mitrovic, ma il serbo non trova l’angolo giusto con la conclusione aerea. Sul finale è Lloris a salvare l’1-0 con una bella parata sul tiro a giro del nuovo entrato Solomon. Questo successo consolida il quinto posto del Tottenham a 36 punti, a -3 da Manchester United e Newcastle. Mentre il Fulham raccoglie la seconda sconfitta consecutiva e viene agganciato dal Brighton di Roberto De Zerbi a quota 31.