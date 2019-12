Premier League: il Tottenham di Mourinho fatica, ma piega il Brighton in rimonta

PREMIER LEAGUE BOXING DAY

Il Tottenham di José Mourinho si rialza dopo il ko nel derby contro il Chelsea e piega in casa un Brighton che aveva spaventato lo Special One prima della rimonta finale. E gli Spurs si risollevano nella corsa verso l'Europa. Nei primi minuti il Tottenham fa possesso palla e si presenta più volte dalle parti di Ryan. A livello di occasioni, però chi parte meglio in quel di Londra è il Brighton: merito di Alzate, che prima conclude largo di poco e poi costringe Gazzaniga al salvataggio in tuffo. Il Tottenham urla per la prima volta al gol al 24', quando Kane sfrutta l'assist di Winks per battere Ryan: l'arbitro però annulla per fuorigioco dopo l'intervento del Var. Il Tottenham continua ad attaccare (in particolare è Moussa Sissoko che si divora un'occasione colossale a un passo dalla porta), ma il gol è segnato dagli ospiti: lo trova Webster al 37' con un poderoso colpo di testa su cui Gazzaniga non può nulla. Prima dell'intervallo Duffy salva un gol sul solito Kane, che però nella ripresa riesce a impattare per i suoi: è il 53', gli Spurs continuano ad attaccare in maniera continua ma sempre più disordinata e dopo un disimpegno sbagliato su azione di Lucas Moura, il numero 10 dei londinesi sbroglia la matassa e trova il pareggio. Il gol rianima il Tottenham, che ancora con Kane e poi con Lo Celso potrebbe centrare l'immediato sorpasso. Dall'altra parte però il Brighton non stanno solo a guardare e Schelotto per poco non crea l'occasione del beffardo nuovo sorpasso degli ospiti. Anche Gross impegna severamente Gazzaniga, ma ormai il Tottenham crede nella vittoria e la trova al 72', quando Eriksen serve Aurier che tocca per Dele Alli: è l'azione giusta e il destro dell'attaccante vale il gol vittoria. Anche perché stavolta non c'è più reazione del Brighton, e anzi è lo stesso Alli a sfiorare nel finale la rete del tris.