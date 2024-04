Premier League: il Manchester United ferma il Liverpool 2-2, Arsenal e City ringraziano

INGHILTERRA

Bruno Fernandes e Mainoo rispondono al vantaggio di Luis Diaz, poi Salah salva i Reds all’84’

© Getty Images Tre squadre in un punto in vetta alla Premier League: nella trentaduesima giornata il Liverpool pareggia 2-2 ad Old Trafford contro il Manchester United. Luis Diaz illude i Reds al 23’, poi il gol capolavoro di Bruno Fernandes (50’) e Mainoo (67’) mandano avanti la squadra di ten Hag: nel finale (84’) Salah salva Klopp su rigore. Il Liverpool sale quindi a 71 punti, in testa insieme all’Arsenal ed entrambe a +1 sul Manchester City.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 2-2

Pareggio nel big match a Old Trafford, 2-2 rocambolesco tra Manchester United e Liverpool. Primo tempo a senso unico: i Reds dominano in lungo e in largo, costruendo una quantità enorme di occasioni. Gli uomini di Klopp cercano il tiro con insistenza, anche da distanza siderale, e al 23’ riescono a sbloccare il risultato: su calcio d’angolo Nunez spizza quanto basta per trovare la zampata vincente di Luis Diaz sul secondo palo, per l’1-0 a metà della prima frazione di gioco. Gli ospiti non si fermano dopo la rete segnata, e continuano a premere sull’acceleratore alla ricerca del raddoppio. La squadra di ten Hag è alle corde alla fine del primo tempo, chiuso comunque con un solo gol di svantaggio. In avvio di ripresa i Red Devils riescono incredibilmente a pareggiare i conti. Al 50’ errore piuttosto grave di Quansah, che regala palla a Bruno Fernandes: il portoghese ex Sampdoria e Udinese fa partire il destro di prima intenzione praticamente da centrocampo, scavalcando Kelleher e firmando l’1-1 con in gol capolavoro. Le sorprese ad Old Trafford non finiscono, perché al 67’ i padroni di casa riescono addirittura a completare la rimonta: Wan-Bissaka serve il baby talento Mainoo al limite dell’area, il quale si gira e fa partire il destro a girare che tramonta sotto l’incrocio dei pali, per il 2-1. Partita finita? Altroché: nelle fasi finali viene fischiato un calcio di rigore in favore degli ospiti, con Salah che all’84’ spiazza Onana e firma il 2-2. Nei minuti conclusivi i Reds sprecano un’altra chance clamorosa (oltre alle tante non finalizzate da Nunez e Salah nel corso della gara), e al triplice fischio il tabellino recita 2-2. Con il punto conquistato il Liverpool sale a 71, in testa alla Premier a pari punti con l’Arsenal (e a +1 sul Manchester City). Sale invece a 49 punti il Manchester United, ancora sesto e lontano 11 punti dalla zona Champions League.

